Divan momenat za porodicu Đoković! Pobednički poljubac Novaka i Jelene ispred trofeja u Parizu

IndeksOnline pre 2 sata

BEOGRAD – Jelena Đoković je objavila veoma emotivnu sliku sa svojim suprugom Novakom, koji je ponovo dokazao da je najbolji teniser svih vremena, pošto je osvojio 19. gred slem u karijeri.

Novak i Jelena su zajedno proslavili veliki uspeh srpskog tenisera, a sve su ovekovečili jednom ljubavnom slikom. – Kakav divan momenat. Upijamo svaki sekund ove sreće i radosti. Koliko si se samo dao ovome… Rolan Garos je posebno – napisala je Jelena Đoković uz sliku gde se ljubi sa svojim suprugom. What a blissful moment!!! Cherishing every second ♥️♥️♥️ how much he gave himself to achieve this dream… @rolandgarros is a special place indeed. X2 ❣️❣️👏👏 Kakav divan