Vulin: Znamo ko je iz MUP-a stavio Vučića „na mere“

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da nadležni znaju ime čoveka iz tog resora koji je "razvio sistem prisluškivanja" predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vulin je za Politiku rekao da je ministarstvo na čijem je čelu „potpuno rasvetlilo“ slučaj prisluškivanja predsednika. „Apsolutno smo utvrdili ko je iz MUP stavio predsednika na mere. Vrlo dobro znamo kome su nošeni izveštaji i ko je to naredio. Postoji ime čoveka koji je razvio sistem prisluškivanja Aleksandra Vučića. I mi to ime znamo“, naveo je ministar. On je dodao da će ime te osobe biti poznato javnosti kad Tužilaštvo za organizovani kriminal bude podiglo