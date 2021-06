Vulin: Znamo ko je iz policije prisluškivao Vučića

Slobodna Evropa pre 1 sat

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je nadležni znaju ime čoveka iz tog resora koji je „razvio sistem prisluškivanja“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Postoji ime čoveka koji je razvio sistem prisluškivanja Aleksandra Vučića i mi to ime znamo“, rekao je Vulin za dnevni list Politika.

On je dodao kako se zna i ko je to naredio i kome su nošeni izveštaji. "To je sve dostavljeno tužilaštvu i očekujemo da ono da kvalifikaciju dela", naveo je Vulin. Ime osobe koja je „razvila sistem prisluškivanja“ Vučića, kako je rekao, biće poznato javnosti kada Tužilaštvo za organizovani kriminal bude podiglo optužnicu. Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal je u januaru saopštilo da je pokrenut predistražni postupak zbog neovlašćenog prisluškivanja