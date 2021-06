Ublažene mere protiv epidemije koronavirusa

Pirotske vesti pre 1 sat

Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 Zoran Gojković saopštio je da je na današnjoj sednici tog tela predloženo dodatno ublažavanje protivepidemijskih mera u zemlji.

Gojković je nakon sednice Kriznog štaba u Palati Srbija rekao da će prema preporukama sve maloprodajne radnje moći da rade bez ograničenja, odnosno od 00 do 24 časa, da će ugostiteljski objekti koji su na otvorenom imati neograničeno radno vreme, dok je u zatvorenom radno vreme ograničeno do jedan čas iza ponoći. Prema njegovim rečima, u ovim objektima je od sada je dozvoljena i muzika, što je dodatna relaksacija. On je naveo da je preporuka Kriznog štaba Vladi