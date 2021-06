AKTUELNO: U Srbiji 132 novoobolelih, preminulo šest osoba

RTV pre 3 sata | RTS, RTV

BEOGRAD, NOVI SAD - U Srbiji su u poslednja 24 časa registrovana 132 nova slučaja korona virusa, među 10.621 testiranih uzoraka, dok je šest osoba preminulo. Na respiratorima se nalazi 20 osoba.

Zbog stabilne epidemijske situacije, Krizni štab se odlučio za dalje popuštanje mera – radno vreme prodavnica bez ograničenja, do 500 ljudi i u otvorenom i u zatvorenom. Proteklih 15 meseci bili su teški i turbulentni za vlasnike ugostiteljskih objekata, a odluka o dodatnoj relaksaciji mera vratila im je nadu u opstanak posla. "Nije to bio lak period za nas, jer je to bilo poprilično iznenada i gde ljudi nisu bili spremni na takve poduhvate", kaže Milenko Mijić,