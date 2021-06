Bajden obećao da će Putinu reći gde je 'crvena linija'

Slobodna Evropa pre 4 sati

Američki predsednik Džozef Bajden (Joseph Biden) obećao je u ponedeljak veče u Briselu da će ruskom kolegi Vladimiru Putinu reći gde je "crvena linija", javila je agencija Frans pres. "Ne tražimo sukob sa Rusijom, ali odgovorićemo ako Rusija nastavi svoje aktivnosti", rekao je Bajden novinarima posle samita lidera NATO.

On je kazao je da će njegov sastanak u sredu u Ženevi sa Putinom biti "presudan" i da će ponuditi Moskvi saradnju u oblastima od zajedničkog interesa ako Kremlj to prihvati, prenosi Rojters. „Jasno ću reći predsedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo sarađivati ako odluči“, kazao je Bajden. “Ako odluči da ne sarađuje i bude postupao na način na koji je to radio u prošlosti vezano za sajber bezbednost i neke druge aktivnosti, mi ćemo primereno