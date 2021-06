Korona virus: Prestaje vakcinacija u TC Ušće u Beogradu, EU vratila Srbiju na listu bezbednih zemalja

BBC News pre 1 sat

Vlade država članica Evropske unije saglasile su se da vrate Srbiju na listu epidemijski bezbednih zemalja, prenela je novinska agencija Rojters, a na tom spisku su se našle još Sjedinjene Američke Države, Albanija, Liban i Severna Makedonija.

Ambasadori 27 zemalja članica Evropske unije odobrili su na sastanku u četvrtak proširenje liste, odluka bi trebalo da stupi na snagu narednih dana.

Ipak, države članice EU zadržavaju pojedinačno pravo da od putnika kao uslov za ulazak traže negativan test na Kovid-19 ili karantin, navodi Rojters.

Srbija je uklonjena sa liste bezbednih zemalja u drugoj polovini jula prošle godine.

EU je predložila i da se postepeno ukidaju putna ograničenja za državljane - Australije, Izraela, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Singapura, Južne Koreje i Tajlanda.

U svetu je do sada zaraženo više od 176,6 miliona ljudi, a preminulo više od 3,82 miliona. Dato je 2,4 milijarde doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo je četvoro ljudi, a zaraženo još 160.

Od početka pandemije umrlo je 6.980 ljudi.

U bolnicama je trenutno 479 pacijenata, od čega je na respiratorima 24.

U poslednja 24 sata testirano su 9.353 uzorka.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 715.307 slučajeva zaraze.

Verica Jovanović, direktorka instituta Batut u Beogradu, izjavila je da je Agencija za lekove usvojila na zahtev proizvođača preporuke o Fajzer vakcini i da je mogućnost imunizacije dece trenutno na razmatranju.

„Imunizacija ove populacije se preporučuje pre svega u zaštiti i kontroli epidemijske pojave kovida 19.

„Kao i za sve druge vakcine, uloga pedijatra je veoma velika i važno je da isprati zdravstveno stanje deteta pre nego što primi vakcinu", istakla je Jovanovićeva za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio je na Fejsbuk profilu a od srede uveče prestaje da radi punkt za vakcinaciju u Trćnom centru Ušće u glavnom gradu Srbije.

Za pet nedelja tu je vakcinisano skoro 13.000 ljudi, naveo je on.

Vesić je istakao da je bilo predviđeno da punkt radi nedelju dana, ali da je odziv građana bio veliki.

Prethodno je izjavio je da je Gradski štab za vanredne situacije doneo nove naredbe o popuštanju mera pošto nove uredbe Vlade Srbije budu objavljene u Službenom glasniku.

„Odluka Gradskog štaba stupa na snagu odmah tako da od večeras ugostiteljski objekti koji se nalaze u stambenim objektima mogu da rade do ponoći radnim danom i do jedan sat posle ponoći vikendom, kako je bilo i pre epidemije", rekao je Vesić.

„Ugostiteljski objekti koji se nalaze van stambenih zgrada mogu da rade bez ograničenja na otvorenom i do jedan sat posle ponoći u zatvorenom prostoru. Emitovanje muzike dozvoljeno je do jedan sat posle ponoći", dodao je on.

Počela isplata vakcinisanima

U Srbiji je danas počela isplata jednokratne pomoći od 3.000 dinara za penzionere koji su se do 31. maja vakcinisali makar jednom dozom.

U četvrtak će početi isplata i ostalima koji su se za taj podsticaj prijavili preko sajta Uprave za trezor ili kol-centra.

Kako je najavljeno iz Minstarstva finansija, većina prijavljenih bi trebaolo da dobije novac zaključno do petka, ali nije isključeno i da se isplata produži na ponedeljak.

Do sada se za ovu meru pomoći države prijavilo oko 1,2 miliona stanovnika Srbije.

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

Slovenija proglasila kraj epidemije, neke mere ostaju na snazi

proglasila kraj epidemije, neke mere ostaju na snazi Tačno godinu dana posle otkrića da je jeftin steroid sprečio smrt od Kovida-19, naučnioci tvrde da su pronašli još jednu spasonosnu terapiju.

Kineske vlasti utrostričile su brzinu vakcinacije u junu, a do sada je 44 odsto punoletnog stanovništva dobilo bar jednu dozu.

vlasti utrostričile su brzinu vakcinacije u junu, a do sada je 44 odsto punoletnog stanovništva dobilo bar jednu dozu. Američka savezna država Njujork ukida mere ograničenja pošto je više od 70 odsto odraslih stanovnika primilo najmanje jednu dozu vakcine

savezna država Njujork ukida mere ograničenja pošto je više od 70 odsto odraslih stanovnika primilo najmanje jednu dozu vakcine U svetu je do sada zaraženo više od 176,6 miliona ljudi, a preminulo više od 3,82 miliona. Dato je 2,4 milijarde doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 204.697 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.534 ljudi, a oporavilo se 178.136 ljudi

Hrvatska - 358.823 potvrđen slučaj

Do sada je preminuo 8.162 pacijent, a oporavilo se 349.860

Slovenija - 256.701 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 4.409 ljudi, a oporavio se 250.016 pacijenata

Severna Makedonija - 155.568 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.472 ljudi, a oporavilo se 149.676

Crna Gora - 99.988 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.602 ljudi, a oporavilo se 97.980 pacijenta

Kosovo - 107.540 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 2.240 ljudi, a vakcinu je primilo 19.257.

Kako je u svetu?

Tačno godinu dana posle otkrića da je jeftin steroid sprečio smrt od Kovida-19, naučnioci tvrde da su pronašli još jednu spasonosnu terapiju.

Ova terapija je skupa - radi se o moćnoj intravenskoj infuziji antitela kako bi se neutralisao virus, umesto da izazove upalni odgovor tela na njega.

Rezultati ispitivanje ukazuju da bi ova terapija mogla da pomogne svakom trećem čoveku obolelom od korona virusa koji nije završio u bolnici sa teškim simptomima.

Stručnjaci smatraju da bi na svakih 100 pacijenata ova terapija spasila šest života.

Ovom tretmanu trebalo bi da budu podvrgnuti samo oni čiji organizam još nije razvio antitela za borbu protiv virusa.

Prema prvim procenama, nova terapija košta između 1.000 i 2.000 funti (1.160 i 2.300 evra)

Prema podacima koje je saopštila Ursula von der Lejen, predsednica Evropske komisije u 27 zemalja EU vakcinisano je 300 miliona ljudi.

Na Tviteru je napisala da je će do kraja meseca biti dostupno dovoljno doza da se vakciniše 70 odsto odraslih u EU.

Američka savezna država Njujork ukida mere ograničenja pošto je više od 70 odsto odraslih stanovnika primilo najmanje jednu dozu vakcine, izjavio je guverner Endrju Kuomo.

On je izjavio da je vakcinacija stanovništa bio nacionalni zadatak koji su ostvarili pre planiranog roka, prenosi agencija Rojters.

„To znači da možemo da se vratimo životu koji smo znali", rekao je Kuomo, koji je dodao će država Njujork nastaviti da ohrabruje ljude da se vakcinišu.

Kineske vlasti utrostričile su brzinu vakcinacije u junu, a do sada je 44 odsto punoletnog stanovništva dobilo bar jednu dozu.

U Kini se u junu dnevno prosečno vakciniše oko 17,3 miliona ljudi, dok je u aprilu ta brojka iznosila 4,8 miliona, navodi agencija AFP.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

