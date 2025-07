Brza pruga do Mađarske: Upotrebna dozvola do 15. avgusta, prevoz putnika mesec dana kasnije

Tokom obilaska radova na mostu kod Petrovaradina, deo Fruškogorskog koridora, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević najavila je da će upotrebna dozvola za brzu prugu do mađarske granice biti izdata do 15. avgusta.

Prevoz putnika biće moguć mesec dana kasnije. Predsednik Aleksandar Vučić insistirao je da se sva papirologija završi do 15. septembra. On je takođe pomenuo da je od Svetske banke i MMF-a tražio da se tri do pet milijardi evra za lokalne i regionalne puteve ne računaju u javni dug, što je odbijeno. Puštanje brze pruge do Subotice je već odlagano zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a predsednik Vučić je ranije izrazio frustraciju zbog