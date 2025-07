Vučić: "Most preko Dunava je 70 odsto završen, otvorićemo ga pre kraja 2026, razvoj za celu Vojvodinu, 15. avgusta se otvara za teretni saobraćaj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina koji je deo Fruškogorskog koridora, tačnije brze saobraćajnice od Novog Sada do Rume.

Obilazak je započeo Vučićevim obraćanjem prisutnima. - Most je 70 odsto završen, u aprilu ćemo ga spojiti i pre kraja 2026. ćemo da ga otvorimo. Tri mosta se grade u Novom Sadu. Ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem se najviše gradilo i radilo - rekao je Vučić. - Sve za Ekspo otvaramo, sve do kraja 2026. Ostaće nam samo ovaj deo od 11-12 kilometara do Paragova nezavršen, ali i to moramo do 2027.Kada bude završen Zrenjanin-Loznica kada spojimo severoistok