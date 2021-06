Završen sastanak Putina i Bajdena u Ženevi

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta/AP

Predsedniici SAD i Rusije Džozef Bajden i Vladimir Putin završili su sastanke u Ženevi, saopštila je Bela kuća.

Dvojica lidera bili su na sastancima oko četiri sata danas, prvo u užem sastavu, a kasnije na širem sastanku da uključe dodatne zvaničnike obe strane, koji je trajao oko 65 minuta. U prvoj rundi sastanaka Bajden i Putin su razgovarali u prisustvu državnog sekretara SAD Entonija Blinkena i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i dvoje prevodilaca. Putin i Bajden će održati odvojene konferencije za novinare. US President Joe Biden and his Russian