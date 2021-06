Haradinaj: Kurti je običan prevarant

Nova pre 5 sati | Autor:Beta Autor:Beta

Predsednik Alijanse za budućnost Kosova (ABK) Ramuš Haradinaj nazvao je premijera Kosova Aljbina Kurtija "običnim prevarantom" i optužio ga za pogrešan pristup procesu dijaloga sa Srbijom.

Haradinaj je ocenio da je Kurti na jučerašnjem sastanku u Briselu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, trebalo da zatraži priznanje Kosova. „To je upravo ono na šta smo upozorili, opasnost od prevaranta Kurtija. On je običan prevarant i obmanjuje narod Kosova opasnim pristupom dijalogu, ne tražeći supstancu za koju se vodi dijalog. To nije dijalog, to je gubljenje vremena i obmana za Kosovo jer fokus nije na uzajamnom priznanju što ostaje glavno pitanje“,