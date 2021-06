Stefanović (SSP): Pregovora u Briselu nema, odgovorni i Vučić i Kurti

Beta pre 1 sat

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović ocenio je danas da pregovora Srbije i Kosova u Briselu "nije bilo", a kao odgovorne označio i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija.

"Vučić se na fingiranim sastancima na jedvite jade sastaje sa Kurtijem i onda je vest da su seli zajedno", rekao je Stefanović u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine (RTV).

Stefanović, koji je za vreme vlasti Demokratska stranke bio šef pregovaračkog tima za razgovore sa Kosovom, odgovornost za "fingiranje" prepisuje i Vučiću i Kurtiju.

"Dakle Vučiću i njegovoj vlasti zbog nekompetentnosti, zbog irelevantnog, sad već jasno, Vašingtonskog sporazuma, zbog toga što su Srbiju potpuno izbacili iz Kosova i Metohije, uveli carine, dali im elektroprivredu, pozivni broj, zakone, zastavu, grb, sudije, tužioce, sve stavili pod kosovski sistem", istakao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, Kurti sa druge strane postavlja "neverovatne i potpuno neprihvatljive" uslove.

"Kurti kaže - 'Možemo pričati samo o stvarima koje se ne tiču unutrašnjeg pitanja Kosova i mora da rezultira međusobnim priznanjem'. To niko normalan ne bi prihvatio", ocenio je Stefanović.

Na pitanje kako bi on, da je sedeo na Vučićevom mestu, reagovao na četiri predloga koja je Kurti izneo na sastanku, Stefanović kaže da oni (SSP) ne bi izmestili pitanje statusa Kosova iz Ujedinjenih nacija u Brisel.

"U Briselu da pričate o statusu to može samo radikalski amaterizam i neznanje. O statusu bez Ujedinjenih nacija nemamo šta da razgovaramo. Aljbin Kurti mnogo toga neće. I sada, ovih dana ja očekujem da će imati dosta frekventne posete američkog ambasadora koji će mu objasniti šta on zapravo hoće", rekao je Stefanović.

Kako je rekao, za Srbiju je trenutno važno da dobije potvrdu da ne mora da prizna nezavisnost Kosova.

"Mi moramo da dobijemo potvrdu Republici Srbiji da ne mora da prizna nezavisnost Kosova. To je jako važno", istakao je Stefanović.

O napadu u Kruševcu: Na sudu nisu postavljena ključna pitanja

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović ocenio je, nakon današnje presude osobama koje su ga 2018. godine napale u Kruševcu, da ključna pitanja na sudu nisu postavljena.

"Mi živimo u zemlji u kojoj te ljude, tu trojicu niko nije pitao - 'Ko vas je poslao? Ko vas je organizovao? Gde su vam mobilni telefoni? Šta ste radili u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu sa SNS upravnikom na dan napada?'. Mi živimo u zemlji gde su ta trojica sve vreme na slobodi i smeju nam se na suđenjima", rekao je Stefanović u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine (RTV).

Jednom od napadača, Milošu Šaponjiću, danas je umanjena prvobitna kazna za tri meseca, a Stefanović kaže da je upravo Šaponjić napao i njega i policajca Dejana Palibrka.

"Šaponjić je čovek koji me je udario i koji me je šutirao dok sam u krvi ležao u nesvesti i pokušao da me ubije, kao i svi ostali. On ja napao policajca, a sud je danas rekao da mu smanjuje kaznu za tri meseca jer nije znao da je to policajac, jer je bio u civilu. A čovek vikao - 'Stoj policija'. I plus ga je taj policajac bar četiri puta hapsio, a ovaj ga nije kao prepoznao", izjavio je Stefanović.

Viši sud u Kruševcu smanjio je danas za tri meseca jedinstvenu kaznu zatvora jednom od napadača na Stefanovića, dok je drugoj dvojici potvrdio prvobitnu presudu na tri i po godina zatvora za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Marko Živković i Danijel Gmijović, osuđeni su, kao i u prethodnom postupku, na po tri i po godine zatvora, dok je Miloš Šaponjić dobio jedinstvenu kaznu od tri godine i devet meseci zatvora za dva krivična dela, što je za tri meseca manje u odnosu na prethodnu presudu.

Postupak se vodi zbog događaja s kraja 2018. godine kada su u Kruševcu povređeni lider tadašnje Levice Srbije Borko Stefanović, njegov stranački kolega Boban Jovanović i policajac Dejan Palibrk.

(Beta, 06.16.2021)