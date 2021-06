Ni “d” od dijaloga

Vesti online pre 58 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je dan po povratku sa briselskih razgovora o Kosovu da su predstavnici Prištine činili sve da nateraju srpsku delegaciju da napusti dijalog, kao i da su na nastavak razgovora došli po priznanje Kosova. Najavio je da će o situaciji na KiM detaljnije govoriti na sednici Skupštine Srbije, 22. juna.

– Nastavljen je dijalog pod pokroviteljstvom EU. To je bila do sada najčudnija faza. Posle prespavane noći mogu da potvrdim sa sigurnošću da su sa prištinske strane želeli da nas navedu da napustimo dijalog – kazao je Vučić u obraćanju naciji po povratku iz Brisela. Naglasio je i da je Kurti navaljivao s pitanjem kada će Srbija da prizna Kosovo, na šta mu je on odgovorio “nikad” . – Na ozbiljan način je razgovarano samo na jednu temu, i to kratko, a to su nestala