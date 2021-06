Danas leže 3.000 dinara za sve vakcinisane građane: Da li ste se na vreme prijavili?

iKragujevac pre 4 sati

Istekao je rok za prijavu za 3.000 dinara koja se odnosila na sve vakcinisane građane, a pojedini su već dobili novac. Danas pak, 17. juna počinje islata i svim ostalim građanima, odnosno za pola miliona prijavljenih.

Do kraja nedelje, biće isplaćeni i svi koji su se prijavili. Podsetimo, prijava je trajala do pre dva dana, a od 16. juna novac je bio na računima penzionera koji su se do 31. maja vakcinisali makar jednom dozom vakcine protiv virusa korona. 17. juna , kako je ranije potvrđeno iz Ministarstva finansija, biće ispaćen i svim ostalim građanima. Do sada se za ovu meru pomoći države prijavilo ukupno 1,2 miliona građana Srbije. Elektronska prijava na sajtu