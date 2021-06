Stiže pravo leto – narednih dana toplo i uglavnom sunčano

RTS pre 1 sat

Narednih sedam dana toplo u Srbiji. Danas će biti sunčano, a ponegde u Banatu, na istoku i jugu može biti i kratkotrajnih pljuskova.

Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša do 30. I u Beogradu toplo – temperatura do 30 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 28 do 31 stepen. Prvog dana vikenda promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren,