Uhapšen vlasnik azila zbog ubijanja i mučenja pasa

D.G. (1972) iz Kragujevca uhapšen je zbog sumnje da je u svom azilu za obuku pasa „Vučjak“, u selu Čumić, svesno i namerno ubijao, mučio, zanemarivao i zlostavlјao pse koji su mu bili povereni na staranje.

Osumnjičenom je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i mučenje životinja određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Ministar Vulin je zamolio građane, da kada imaju saznanja o ovakvim dešavanjima to odmah prijave policiji.