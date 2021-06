Mandić odgovorio Krivokapiću: Ko obara Vladu i sarađuje sa DPS

Sputnik pre 40 minuta

Tvrdnje Zdravka Krivokapića da Demokratski front ima partnerske odnose sa Demokratskom partijom socijalista je nastavak neistina kojima se on koristi, kazao je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. On je tako reagovao na saopštenje Krivokapića da DF sa DPS-om planira obaranje Vlade.

„Dakle, nije istina da DF ruši bilo koga sa DPS-om, već je on sa Milom Đukanovićem proglasio srpski narod za genocidni, Srbiju za neprijatelja, a sa njima smenio i jednog od svojih ministara. On je još one večeri kad je odbio da potpiše Temeljni ugovor sa SPC izgubio podršku parlamentarne većine koja ga je izabrala na čelo Vlade, ali teško je ko procenjivao da će se dodatno izbrukati i zajedno sa DPS-om izglasavati rezolucije po kojima su Srbi najveći