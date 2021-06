Vremenska prognoza za prvi dan leta sadrži važno upozorenje: Sunčano, pa pljuskovi sa grmljavinom

iKragujevac pre 2 sata

U Srbiji toplo i sparno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 C, najviša dnevna od 30 do 35 C.

Tokom dana promenljivo oblačno, ujutro i pre podne u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, piše Tanjug. Očekuju se i kratkotrajne vremenske nepogode - pojava grada, pojačan vetar i obilne padavine u kratkom vremenskom periodu, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Kragujevcu toplo i sparno. Tokom dana promenljivo oblačno, ujutro i pre podne sa dužim periodima sunčanog vremena, od