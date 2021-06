Vučić: Kompromisno rešenje za Kosovo je jedino moguće, šta je kompromis – ne znam

Danas pre 9 minuta | Aleksandra Popović

Po pitanju Kosova, „kompromisno rešenje je jedino moguće.

Kada me pitate šta je to kompromis – ne znam ali svi zajedno do toga moramo da dođemo. Ako ne ostavićemo problem generacijama koje dolaze“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja u Narodnoj skupštini Srbije. Podnoseći narodnim poslanicima izveštaj o nedavno održanom sastanku u Briselu povodom nastavka dijaloga Beograda i Prištine, Vučić je preneo delove razgovora njega i kosovskog premijera Aljbina Kurtija sa zvaničnicima EU Žozepom Boreljom i