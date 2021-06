Veselinović: U pripremi je odgovor Ne davimo Beograd na tužbu Milenijum tima

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta

Aktivista Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović izjavio je da je u pripremi odgovor na tužbu koju je protiv njega najavila kompanija "Milenijum tim", navodeći da u tom pokretu očekuju da pravda bude na njihovoj strani.

Milenijum tim saopštio je nakon obraćanja aktivista ispred te firme da "političkom mitingu nije mesto ispred privatne kompanije" i ponovo najavio tužbe "za svaku iznetu neistinu". „Naš pravni tim sprema odgovor na ovu tužbu. Oni nas kao u prvoj tužbi sa ostalim medijima koji su u to uključeni, tuže na iznose od po 100.000 evra, plus sudski troškovi, plus troškovi veštaka koji će uslediti“, rekao je Veselinović ispred zgrade te kompanije. Veselinović je kazao da je