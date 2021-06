Sandžak haber pre 9 sati

U Sandžaku sunčano i veoma toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavna. Jutarnja temperatura od 16 do 23 C, a najviša dnevna od 32 do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Pazaru sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna do 34 stepeni.