Meteorolozi upozoravaju na 40 stepeni u Srbiji

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je danas upozorio da će u Srbiji do petka biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38, u četvrtak lokalno i do 40 stepeni.

I u Beogradu sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 25, a najviša oko 39. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano. Za vikend osveženje za pet do osam stepeni. Od ponedeljka naredne sedmice ponovo sve toplije. Biometeorološka prognoza za četvrtak 24. jun: Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i glavobolјu. Neophodne su mere zaštite zbog visoke temperature vazduha i visoke