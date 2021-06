U prestonici revakcinisano više od 50 odsto punoletnog stanovništva: Ovo je velika pobeda Beograda

Telegraf pre 2 sata | Telegraf.rs

Istakao je da što više građana bude vakcinisano imuni štit će biti bolji

Zaključno sa jučerašnjim danom na teritoriji grada Beograda revakcinisano je više od 50 odsto naših punoletnih građanki i građana, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je istakao da to pokazuje koliko je Beograd ozbiljno pristupio vakcinaciji i koliko su se građani odazvali pozivu države da se vakcinišu. - Tokom današnjeg dana biće revakcinisnao više od 700 hiljada ljudi. Cilj nam je da do kraja juna u Beogradu vakcinišemo 750 hiljada, a revakcinišemo