Najtopliji dan u ovoj godini: Evo kad stiže osveženje

Glas Zapadne Srbije pre 57 minuta

Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo vreme.

Posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 37 do 40. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Sutra, takođe veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 39, dok se za vikend očekuje osveženje za pet do osam stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom očekuju za vikend u brdsko-planinskim predelima. Od ponedeljka