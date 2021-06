(FOTO) U okolini Majamija se urušio soliter: Poginula najmanje jedna osoba, više povređenih…

Nedeljnik pre 4 sati | Agencija Beta

felix mizioznikov / Alamy / Alamy / Profimedia Više osoba je povređeno kada se višespratnica urušila tokom noći nedaleko od Majamija, u američkoj državi Floridi, javili su lokalni mediji.

CNN prenosi da je jedna osoba poginula, a da je najmanje devet osoba prebačeno u lokalne bolnice. Oko 100 spasilaca i pripadnika vatrogasne službe izašlo je na lice mesta. Nije poznato zbog čega se zgrada od 12 spratova, u mestu Surfsajd, delimično srušila tokom noći. MASSIVE building collapse in Miami, details developing now – tune into KSL Today at 4:30a with overnight developments. https://t.co/axZSbYWw4c— Braden McElreath (@BradenKSL) June 24, 2021 (Beta, CNN)