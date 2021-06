Vremenska prognoza za četvrtak 24. Jun: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana (foto)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: D.Milovanović Posle podne, u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije i u Vojvodini, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša od 37 do 40 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 25, a najviša oko 39 stepeni. Foto: Printskrin U petak veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 39, dok se za vikend očekuje osveženje za pet do osam stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom u petak posle podne, uveče i noću očekuju se na području Vojvodine, a za