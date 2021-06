Meteorolog Todorović: Današnja temperatura je epizoda toplog vremena, manje osveženje za neki dan

Novi magazin pre 4 sati | Beta

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da je današnja veoma visoka temperatura samo "epizoda toplog vremena" koja će potrajati još neki dan, uz manji pad temperature u subotu i nedelju, 26. i 27. juna.

"To će biti pad temperature za pet do osam stepeni, ali onda će ona ponovo da poraste u poslednja dva dana juna na maksimalne vrednosti od 35-36 stepeni", rekao je on za agenciju Beta. Todorović je naglasio da je ovo vreme uobičajeno za ovo doba godine. "Ne javlja se svake godine u junu, ali nije ništa neobično, ovakve temperature su bile već ranije zabeležene", rekao je on. Na pitanje Bete da li je, prema pisanju medija, današnji dan najtopliji junski dan u