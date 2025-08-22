Tri procenta više: Od 1. septembra stižu povišice za gotovo 250.000 zaposlenih u Hrvatskoj

Blic pre 28 minuta
Prema odluci Vlade Hrvatske koja je stupila na snagu još početkom januara ove godine, osnovica plate u državnim i javnim službama povećavala se u februaru, a novo povećanje dolazi od 1. septembra, prenosi Večernje novosti.

Reč je o povećanju od tri procenta. Od 1. februara 2025. do 31. avgusta 2025. godine osnovica plate iznosila je 975,60 evra bruto i primenjivala se počevši od plate za mesec februar, koja se isplaćivala od marta. Od 1. septembra 2025. godine nadalje osnovica plate iznosi 1.004,87 evra bruto i primenjuje se počevši od plate za mesec septembar, koja se isplaćuje u oktobru. To znači da će neko ko je imao neto platu od 1.200 evra dobiti povišicu od 36 evra. (tportal)
