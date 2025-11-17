Šabić: Ustavni sud bi morao reagovati na leks specijalis o Generalštabu

Šabić: Ustavni sud bi morao reagovati na leks specijalis o Generalštabu

Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić ocenio je danas da bi "leks specijalis" - Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije lokacije bivšeg Generalštaba neizostavno, i bez posebnih inicijativa ili predloga morao izazvati reakciju Ustavnog suda.

Šabić je u pisanoj izjavio naveo da bi Ustavni sud, na osnovu člana 50 Zakona o Ustavnom sudu, morao samostalno pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti tog zakona, ali je izrazio sumnju da će se to desiti. Ocenio je da će nažalost, uprkos tome što zakon "u inače urušen pravni sistem Srbije unosi višestruko opasnu anomaliju koja potpuno potkopava pravnu sigurnost i prevazilazi značaj svakog pojedinačnog slučaja", ta reakcija Ustavnog suda izostati.
