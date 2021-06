Spasiocima pomažu i psi tragači: Tragedija u Majamiju, posle rušenja zgrade 99 osoba se vodi kao nestalo! (foto+video)

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: AP Načelnik vatrogasne službe DŽimi Patronis rekao je za CNN da su taktičke jedinice, koje rade na spašavanju, čule zvuke ispod ruševina i da su odlučni da dospeju do zatrpanih stanara.

Angažovano je na stotine spasilaca i vatrogasaca. Foto: Фото: АП POGLEDAJ GALERIJU Prema ranijim informacijama, spaseno je 35 ljudi, a jedna je nastradala. TONIGHT: At least 99 people remain unaccounted for following the deadly partial collapse of a condo near Miami. As the search for survivors continues, @NorahODonnell has the latest from Surfside, FL. pic.twitter.com/jXLLgqjszb — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 24, 2021