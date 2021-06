Desetine nestale u rušenju dela zgrade na Floridi

Danas pre 21 minuta | Beta-AP

Najmanje jedna osoba je poginula, a 99 se vodi kao nestalo usled rušenja dela stambene zgrade u američkoj saveznoj državi Florida.

Vlasti su navele da ne znaju koliko ljudi je bilo u dvanaestospratnici u mestu Surfsajd kod Majamija, kada se njen deo srušio u noći sreda na četvrtak. JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9 — Andy Slater (@AndySlater) June 24, 2021 Spasioci su iz ruševina izvukli desetine ljudi i nastavljaju potragu za drugima. Strahuje se da bi broj mrtvih mogao naglo da počne da raste.