UKRAJINSKA KRIZA: Evropski lideri: Pregovori moraju da uključuju Ukrajinu

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.264. dan. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći 121 ukrajinski dron iznad 14 ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sa druge strane, evropski lideri saopštavaju da mirovni pregovori moraju da uključuju Ukrajinu.

- Kalas: Bilo koji dogovor SAD i Rusije mora da uključi Ukrajinu i EU Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je danas da bilo koji dogovor Vašingtona i Moskve u kontekstu rata u Ukrajini mora uključiti i Kijev i Evropsku uniju. Kalas je dodala da će sazvati sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u ponedeljak kako bi ''razgovarali o narednim događajima'', javlja Rojters. ''Sjedinjene Američke Države imaju snagu da nateraju Rusija da ozbiljno