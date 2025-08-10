Rusija: Uništeno više od 120 dronova tokom noći; Evropski lideri: Pregovori moraju da uključuju Ukrajinu

Rat u Ukrajini – 1.264. dan. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći 121 ukrajinski dron iznad 14 ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sa druge strane, evropski lideri saopštavaju da mirovni pregovori moraju da uključuju Ukrajinu.

Evropski lideri: Mirovni pregovori moraju da uključuju Ukrajinu Evropski lideri su izjavili da se o "put ka miru" ne može odlučiti bez Ukrajini, ka i da se pregovori mogu odvijati u smeru prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava. Lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Finske i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izdali su zajedničko saopštenje u kojem su rekli da "ostaju posvećeni principu da se međunarodne granice ne