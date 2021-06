Gajić: Srbija nikad nije imala takvog primitivca na vrhu vlasti

Beta pre 1 sat

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke (NS) Vladimir Gajić izjavio je danas da Srbija nikada nije imala "takvog primitivca na vrhu vlasti" kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je se "drao, vređao i psovao" čelnike NS u zgradi Predsedništva Srbije.

"Pokazali smo mu da ga se ne bojimo i da ga tretiramo kao i sve ostale radikale – kao obične kukavice. Vučić je samo na priči nešto važan i hrabar. Nismo mi u ratu da nam predsednik bude hrabar, on bi trebalo da bude pametan, racionalan i odgovoran, a to su osobine koje Vučić nema", rekao je Gajić, a prenela je Narodna stranka.

Kako navodi ta stranka, njen predsednik Vuk Jeremić, Gajić i potpredsednici Miroslav Aleksić i Borislav Novaković došli su juče u predsedništvo nakon što ih je Vučić dan ranije pozvao "na tuču".

"Vučić će danas napraviti sapunsku operetu i pokušaće kao uvređena mlada da objasni kako smo mi bežali niz stepenice sa prizemlja i slične gluposti. Zna on dobro šta se juče dogodilo. Mi mu nismo ništa popuštali, izuzev što se nismo ponašali nevaspitano", rekao je Gajić.

"On je nas pozvao da dođemo da se obračuna sa nama. Mi smo hteli da pitamo Vučića da li je moguće da on u toj meri degradira instituciju šefa države i da se tako ophodi prema građanima ili prema svojim političkim protivnicima da im preti i izaziva na nekakve dvoboje. Zamislite koliko je to bizarno za one koji gledaju sa strane i vide koliko neuravnoteženu osobu ima Srbija na čelu države", dodao je Gajić.

Gajić je naveo da je Vučić izgovorio "bujicu kafanskih uvreda" i da se unosio Jeremiću u lice, pa mu je pripadnik obezbeđenja u jednom trenutku rekao "predsedniče, maknite se od čoveka".

"Trajalo je nekoliko minuta i bilo je vrlo intenzivno, stekao se utisak da će doći do opšte tuče, a onda se Vučić okrenuo i rekao 'neću više da razgovaram sa vama'. Jeremić nije bežao, nego mu je rekao 'gde bežiš, izdajniče', što je Vučića iznerviralo, pa se vratio i nastavio sukob sa Aleksićem, koji mu je rekao da ni on ni njegov brat (Andrej Vučić) neće izbeći odgovornost za 'Jovanjicu'", rekao je Gajić.

(Beta, 06.26.2021)