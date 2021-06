Vučić: Desio se Jeremićev politički performans, a ne Bog zna šta

N1 Info pre 6 sati | Autor:Beta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se u predsedništvu, kada je u tu zgradu došao predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić sa saradnicima, nije desilo "Bog zna šta važno", pa nije ni žurio da se o tome izjašnjava. „Oni su vikali, vređali, njih petorica, ja bio sam, ne možete da imate toliko energije da vićete kao oni.

Nisu me ničim ugrozili, to što su vikali je politički performans“, rekao je Vučić novinarima posle otvaranja fabričkog pogona „Jumko“ u Rudnoj Glavi. Kako je naveo, „na tome im ne zamera, ali im zamera što ugrožavaju budućnost Srbije i nemaju nikakav program već jedino što rade – prete ljudima koji drugačije misle i koji vole svoju zemlju“. „Pitao sam se juče pola dana da li sam pogrešio što sam sišao (da se sretnu). Opet bih isto uradio ne zato što mislim da je to