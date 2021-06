(Video) "Pobedu posvećujem pokojnoj majci": Mahir Mulalić doživeo tragediju za vreme takmičenja i ovo je njegova životna priča

Blic pre 3 sata | jovan ilić

Mahir Mulalić sinoć je odneo pobedu u 14. sezoni "Zvezda Granda", a kada je Saša Popović proglasio pobednika, usledio je najemotivniji momenat.

Mulalić se rasplakao od sreće, a prva koja mu je čestitala bila je njegova mentorka Marija Šerifović, a onda i sve kolege iz takmičenja koje su dotrčale na scenu. Ona je za "Blic" otkrio da je pobedu posvetio pokojnoj majci. - Pobedu posvećujem mojoj majci. Volim te - kazao je vidno potresen Mahir. A šta je on to još imao da poruči nakon pobede, pogledajte u videu iznad. Podsetimo, Mahirova majka je preminula 3. aprila u trenutku kada se on borio za finale, do kog