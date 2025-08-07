"Bolje vaspitavaj ćerku i sina": Ivan Marinković oči u oči sa bivšom: Nastao haos u emisiji, sve se orilo od teških reči

Blic pre 7 sati
"Bolje vaspitavaj ćerku i sina": Ivan Marinković oči u oči sa bivšom: Nastao haos u emisiji, sve se orilo od teških reči

U emisiji "Narod pita" suočili su se Ivan Marinković, Aleksandra Nikolić, njen partner Milovan Minić i majka Miroslava Pravilović

Na samom početku su progovorili o odnosu među njima, a poznato je da su u rijalitiju imali žestoke okršaje. - U kakvim ste vi svi odnosima? - pitala je voditeljka. - Ja sam dobro sa mamom, malo smo spustile loptu. Ivan i ja nismo u kontaktu, pisao mi je na Instagramu, ali mu nisam odgovarala - rekla je Aleks. - Ona ima 37 godina neka bira koga hoće, ja ne poznajem tog čoveka - rekla je Milosava. - Ja nju poznajem, a ona ima pravo da poznaje koga hoće - dodao je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Moje dete mi je uzeo" Aleksandra u suzama otkrila teror bivšeg muža, tuga zbog ćerke razara!

"Moje dete mi je uzeo" Aleksandra u suzama otkrila teror bivšeg muža, tuga zbog ćerke razara!

Alo pre 5 sati
Rat do istrebljenja! Aleksandra i Ivan u žestokom sukobu, haos u emisiji uživo, pljušte šokantne uvrede i optužbe!

Rat do istrebljenja! Aleksandra i Ivan u žestokom sukobu, haos u emisiji uživo, pljušte šokantne uvrede i optužbe!

Alo pre 6 sati
"Nisam imao novac da odem na more" Ivan Marinković potresno o sinu Željku i odnosu s Miljanom!

"Nisam imao novac da odem na more" Ivan Marinković potresno o sinu Željku i odnosu s Miljanom!

Alo pre 5 sati
"Ništa ti nije sveto ni deca, ni mesto gde si ih pravio": Žestoka svađa Ivana Marinkovića i Milovana: Čim su se sreli nastao…

"Ništa ti nije sveto ni deca, ni mesto gde si ih pravio": Žestoka svađa Ivana Marinkovića i Milovana: Čim su se sreli nastao haos, pale teške reči (video)

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Naš pevač se istopio: Smršao 10 kilograma, a evo u čemu je tajna: Ovo može svako da radi, a skroz je besplatno (Foto)

Naš pevač se istopio: Smršao 10 kilograma, a evo u čemu je tajna: Ovo može svako da radi, a skroz je besplatno (Foto)

Blic pre 19 minuta
Čipka, veliki izrez na haljini i gole noge: Sanja Marinković se u ovom izdanju provodi u centru Beograda: "Noćni izlazak…

Čipka, veliki izrez na haljini i gole noge: Sanja Marinković se u ovom izdanju provodi u centru Beograda: "Noćni izlazak, opušteno i veselo" (foto)

Blic pre 6 minuta
"Dečak koji plače" bio je na zidu skoro svake kuće u bivšoj Jugoslaviji, a malo ko zna da se iza svega krije horor priča

"Dečak koji plače" bio je na zidu skoro svake kuće u bivšoj Jugoslaviji, a malo ko zna da se iza svega krije horor priča

Kurir pre 1 minut
Dnevni horoskop za 7. avgust: Bikovi rešavaju porodičan problem, Lavovi pate od migrene, a Vage željne veselja

Dnevni horoskop za 7. avgust: Bikovi rešavaju porodičan problem, Lavovi pate od migrene, a Vage željne veselja

Kurir pre 31 minuta
Olja Crnogorac (41) završila na infuziji nakon dolaska iz porodilišta: Pokazala kako se opravlja i poručila: "u svemu sad mogu…

Olja Crnogorac (41) završila na infuziji nakon dolaska iz porodilišta: Pokazala kako se opravlja i poručila: "u svemu sad mogu naći nešto lepo"

Blic pre 41 minuta