„Novak i zlatni slem? Niko neće biti iznenađen ako uspe“

N1 Info pre 59 minuta | Autor:Ivana Salapura

Ruski teniser Danil Medvedev nije krio oduševljenje igrama Novaka Đokovića, a istakao je da ne bi bio iznenađen kada bi Srbin osvojio 'zlatni slem'.

Posle trijumfa na Rolan Garosu i Australijan Openu, prvi teniser sveta je najavio pohod na titule na Vimbldonu, Olimpijskim igrama i US Openu. Pred početak turnira u Londonu, to je bila i glavna tema na konferencijama za medije. „Novak je već ispisao istoriju. Ove sezone pokušava da uradi nešto posebno. Znamo koliko sve to njemu znači, koliko rada ulaže kako bi ostvario taj cilj. Biće zanimljivo gledati ga na Vimbdlonu, Olimpijskim igrama i US Openu, jer će