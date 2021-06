Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura će biti od 15 stepeni do 20 a najviša dnevna od 29 do 33 stepena. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, a temperatura će se kretati od 19 stepeni do 31. Biometeorološka prognoza za nedelju, 27. jun 2021: Kod osoba sa srčanim i disajnim obolјenjima očekivane biometeorološke prilike mogu prouzrokovati pojavu izraženijih tegoba. Od meteoropatskih reakcija su mogući bolovi u mišićima, zglobovima, kao i glavobolјa.