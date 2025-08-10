Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

Potpukovnik policije Dejan Stević izjavio je jutros da je Guča, gde se održava festival trubača, "zatvorena hermetički, u užem i širem prstenu", kako bi se kontrolisali vozači. "To znači da niko ne može napustiti mesto festivala a da ne bude kroz levak alko-testiranja.

Mi smo za samo 12 sati u Guči imali 18.200 prekršaja, od toga je 29 vozača isključeno iz saobraćaja, 17 zbog uticaja alkohola, jedan zbog kokaina", rekao je Stević za Radio-televiziju Srbije (RTS). On je rekao da se policija trudi da sačuva bezbednost građana tako da je za ovih par dana u Guči bila samo jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom. Govoreći o šestodenevnoj akciji pojačane kontrole brzine vozila, koja se završava u ponoć, Stević je naveo