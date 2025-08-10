Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

N1 Info pre 36 minuta  |  Beta
Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

Potpukovnik policije Dejan Stević izjavio je jutros da je Guča, gde se održava festival trubača, "zatvorena hermetički, u užem i širem prstenu", kako bi se kontrolisali vozači. "To znači da niko ne može napustiti mesto festivala a da ne bude kroz levak alko-testiranja.

Mi smo za samo 12 sati u Guči imali 18.200 prekršaja, od toga je 29 vozača isključeno iz saobraćaja, 17 zbog uticaja alkohola, jedan zbog kokaina", rekao je Stević za Radio-televiziju Srbije (RTS). On je rekao da se policija trudi da sačuva bezbednost građana tako da je za ovih par dana u Guči bila samo jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom. Govoreći o šestodenevnoj akciji pojačane kontrole brzine vozila, koja se završava u ponoć, Stević je naveo
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Stević: Saobraćaj pojačan, čekanje na granici od sat vremena, Guča hermetički zatvorena

Stević: Saobraćaj pojačan, čekanje na granici od sat vremena, Guča hermetički zatvorena

RTV pre 31 minuta
Pojačana kontrola brzine

Pojačana kontrola brzine

RTV Novi Pazar pre 41 minuta
Saobraćajci „opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Saobraćajci „opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Ozon press pre 16 minuta
Saobraćajsi „opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Saobraćajsi „opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Ozon press pre 21 minuta
Potpukovnik Stević za RTS: Guča hermetički zatvorena, za 12 sati otkriveno više od 1.800 prekršaja

Potpukovnik Stević za RTS: Guča hermetički zatvorena, za 12 sati otkriveno više od 1.800 prekršaja

RTS pre 12 minuta
Stević upozorava: Saobraćaj krcat, granice pune, Guča pod totalnom blokadom!

Stević upozorava: Saobraćaj krcat, granice pune, Guča pod totalnom blokadom!

Telegraf pre 31 minuta
Velika akcija saobraćajaca: „Opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Velika akcija saobraćajaca: „Opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSKokainGuča

Društvo, najnovije vesti »

Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

N1 Info pre 36 minuta
PUPS: Odbor u Negotinu vodi Stefanović, specijalista za poljoprivedu, prioritet očuvanje sela

PUPS: Odbor u Negotinu vodi Stefanović, specijalista za poljoprivedu, prioritet očuvanje sela

Beta pre 27 minuta
Dodik: Iza presude protiv mene, kao i udara na Vučića stoje Britanci

Dodik: Iza presude protiv mene, kao i udara na Vučića stoje Britanci

Beta pre 2 minuta
Više od 20.000 građana potpisalo peticiju za očuvanje poznate linije Krug dvojke

Više od 20.000 građana potpisalo peticiju za očuvanje poznate linije Krug dvojke

Beta pre 17 minuta
(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

(VIDEO) Stotine nepoznatih mladića okupilo se na Limanu, nadgledao ih lično Miloš Vučević, došlo i do tuče

Danas pre 46 minuta