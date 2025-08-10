Pojačana kontrola brzine

Policija do 10. avgusta u ponoć sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.

Potpukovnik policije Dejan Stević rekao je da je za šest dana kontrolisano više od 38.000 vozača, otkriveno 24.000 nepropisnih brzina. Potpukovnik policije Dejan Stević rekao je, za RTS, da je što se tiče graničnih prelaza, svuda je fluidno. “Najveći pritisak je prema Hrvatskoj, zapadna kapija i severna kapija Horgoš, ali i istočna kapija. Pripadnici Uprave granične policije i Uprave carine daju svoj maksimum i rade u punom kapacitetu“, napominje Stević.