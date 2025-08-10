Pojačana kontrola brzine

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Pojačana kontrola brzine

Policija do 10. avgusta u ponoć sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.

Potpukovnik policije Dejan Stević rekao je da je za šest dana kontrolisano više od 38.000 vozača, otkriveno 24.000 nepropisnih brzina. Potpukovnik policije Dejan Stević rekao je, za RTS, da je što se tiče graničnih prelaza, svuda je fluidno. “Najveći pritisak je prema Hrvatskoj, zapadna kapija i severna kapija Horgoš, ali i istočna kapija. Pripadnici Uprave granične policije i Uprave carine daju svoj maksimum i rade u punom kapacitetu“, napominje Stević.
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Pojačane saobraćajne kontrole i hermetičko zatvaranje Guče tokom festivala trubača

Pojačane saobraćajne kontrole i hermetičko zatvaranje Guče tokom festivala trubača

Naslovi.ai pre 2 sata
Policija pooštrila kontrolu na Saboru trubača u Guči

Policija pooštrila kontrolu na Saboru trubača u Guči

Serbian News Media pre 1 sat
Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

Festival truba u Guči hermetički zatvoren, prolazi se kroz alko-testiranja

N1 Info pre 3 sata
Stević: Saobraćaj pojačan, čekanje na granici od sat vremena, Guča hermetički zatvorena

Stević: Saobraćaj pojačan, čekanje na granici od sat vremena, Guča hermetički zatvorena

RTV pre 3 sata
Saobraćajci „opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Saobraćajci „opkolili“ Guču pa za 12 sati zabeležili 18.200 prekršaja

Ozon press pre 3 sata
Potpukovnik Stević za RTS: Guča hermetički zatvorena, za 12 sati otkriveno više od 1.800 prekršaja

Potpukovnik Stević za RTS: Guča hermetički zatvorena, za 12 sati otkriveno više od 1.800 prekršaja

RTS pre 3 sata
Stević upozorava: Saobraćaj krcat, granice pune, Guča pod totalnom blokadom!

Stević upozorava: Saobraćaj krcat, granice pune, Guča pod totalnom blokadom!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaRTSHorgoš

Društvo, najnovije vesti »

Studenti PMF Novi Sad: Džabe vam crtanje zastave, svi znamo da ste lopovi i izdajnici

Studenti PMF Novi Sad: Džabe vam crtanje zastave, svi znamo da ste lopovi i izdajnici

N1 Info pre 5 minuta
Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Učenici iz Srbije osvojili dve bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

N1 Info pre 40 minuta
Zborovi blokirali Avalski put, prikupljene donacije za studente Veterinarskog

Zborovi blokirali Avalski put, prikupljene donacije za studente Veterinarskog

N1 Info pre 50 minuta
Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu

Stotine mladića iscrtava trobojke na Limanu u Novom Sadu

Beta pre 30 minuta
Profesori kragujevačkog FIN-a mentori učenika – osvajača bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu…

Profesori kragujevačkog FIN-a mentori učenika – osvajača bronze na Međunarodnoj olimpijadi iz veštačke inteligencije u Pekingu

Glas Šumadije pre 25 minuta