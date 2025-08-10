Pojačane saobraćajne kontrole u Srbiji i hermetičko zatvaranje Guče tokom festivala trubača

Naslovi.ai pre 42 minuta

Policija je sprovela međunarodnu akciju kontrole saobraćaja sa fokusom na prekoračenje brzine i bezbednost, dok je Guča zatvorena radi rigorozne kontrole vozača tokom festivala trubača.

Tokom međunarodne ROADPOL akcije pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji, u četiri dana otkriveno je 19.000 prekoračenja brzine, uključujući 2.200 u zonama pešačkih prelaza. Kontrolisano je preko 28.000 vozila, a otkriveno je i oko 4.500 drugih prekršaja. RTK

Policija je do 10. avgusta u ponoć sprovela pojačanu kontrolu širom Srbije, otkrivši preko 24.000 prekoračenja brzine među više od 38.000 kontrolisanih vozača. Akcija je usmerena na povećanje bezbednosti u saobraćaju i sankcionisanje prekršaja. Euronews Vreme Nova Ozon press RTS

Guča, mesto održavanja festivala trubača, zatvorena je hermetički u užem i širem prstenu radi kontrole vozača. Niko ne može napustiti festival bez prolaska kroz alko-testiranje. U roku od 12 sati zabeleženo je 18.200 prekršaja, a 29 vozača je isključeno iz saobraćaja, uključujući 17 zbog alkohola i jednog zbog kokaina. Insajder Radio 021 N1 Info Serbian News Media

Saobraćaj je pojačan zbog tranzitnog perioda, sa najvećim pritiskom na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Zadržavanja na prelazima kreću se od 15 do 60 minuta, u zavisnosti od prelaza. Policija nastavlja akciju kontrole do ponoći, fokusirajući se na prekoračenja brzine i bezbednost na putevima. Blic RTV