Velika akcija saobraćajne policije – brojke koje zabrinjavaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, saopštilo je da su pripadnici Saobraćajne policije, tokom četiri dana, koliko je trajalo sprovođenje međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, otkrili 19 hiljada prekršaja prekoračenja brzine, od čega je 2.200 u zonama pešačkih prelaza.

Od početka ove akcije, koja se istovremeno sprovodi u 34 evropske države članice ROADPOL, kontrolisano je više od 28.000 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine otkriveno je još oko 4.500 drugih prekršaja. MUP skreće pažnju, da se zbog intenziviranja letnje turističke sezone, na svim važnijim putnim pravcima očekuju veće gužve.