Otklonjen kvar na portalu za proveru rezultata završnih ispita za osmake

Portal mojasrednjaskola.gov.rs je proradio, a po nalogu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića, još jednom je produžen rok za prigovore elektronskim putem do ponedeljka u 13 sati, a to se može učiniti i lično u školama danas do 18 sati.

Tim Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu zajedno sa kompanijom "EON", koju je Kancelarija angažovala, utvrdili su kvar na sistemu i otklonili ga. Roditelji, koji do sada nisu to učinili u samim školama, pozivaju se da pogledaju rezultate završnih ispita na portalu i ukoliko imaju prigovore na iste da ih upute elektronskim putem ili pak odlaskom u školu. Zbog neprijatnosti koja je izazvana ovim, ministar Ružić je uputio izvinjenje i najavio produženje