Ministar: Proradio portal s rezultatima završnog ispita, rok za prigovore produžen

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Ponovo radi portal www.mojasrednjaskola.gov.rs gde su rezultati završnog ispita, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije.

Zbg kvara, navodno zbog preopterećenja, portal danas nije radio nekoliko sati, a ministar Branko Ružić se roditeljima i učenicima izvinio i saopštio da je rok za podnošenje prigovora produžen do sutra, u pnedeljak, u 13.00. U svim školama roditelji mogu lično podneti prigovor danas do 18.00, odnosno sutra od 08. do 13.00 sati. Na portalu će biti omogućen prigovor elektronskim put do sutra u 13.00.