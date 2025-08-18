(Grafikon) dugoročna prognoza za jesen: Već u septembru stiže prodor sa Severnog ledenog mora, zna se i kada će prvi sneg

Posle tropskih vrućina temperature u Srbiji će postepeno pasti i u septembar ćemo ući sa prosečnim vrednostima za taj deo godine. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se ove jeseni, od 1. septembra do 30. novembra, očekuje od 13 do 20 letnjih dana u nižim predelima, a na planinama do četiri dana. Broj mraznih dana u nižim predelima će biti od 6 do 18, a na planinama od 20 do 30.

Vrednost srednje sezonske temperature vazduha ove jeseni će biti od 11 do 14 stepeni, u nižim predelima od 6 do 10 stepeni. Odstupanje sezonske temperature će biti iznad proseka, do 1 stepen. - Prosečna jesenja količna padavina biće od 140 do 210 mm, u brdsko – planinskim predelima od 210 do 260 mm. Broj kišnih dana od 28 do 34, a u brdsko –planinskim predelima do 43 dana – objavljeno je na sajtu RHMZ. Septembar će biti topliji i prosečno vlažan. Očekuje se
