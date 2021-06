Prijatno letnje vreme, početkom nedelje toplije

RTS pre 1 sat

Pretežno sunčano, samo se posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.

Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, tokom dana od 29 stepeni do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 31 stepen. Početkom naredne sedmice toplije, u utorak i sredu ponovo iznad 35 stepeni. U četvrtak postepeno povećanje oblačnosti, najpre na severu i zapadu, krajem dana moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa