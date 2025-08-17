Gužve i vremenski uslovi otežavaju saobraćaj na graničnim prelazima Srbije

Naslovi.ai pre 50 minuta
Gužve i vremenski uslovi otežavaju saobraćaj na graničnim prelazima Srbije

AMSS upozorava na zadržavanja i moguće vanredne zastoje zbog kiše i pojačanog saobraćaja na kraju turističke sezone

Na graničnim prelazima Srbije zabeležene su gužve, najduža zadržavanja su na Horgošu 2 do dva sata, dok se na Batrovcima, Kelebiji, Preševu i Šidu čeka od 30 minuta do sat vremena prilikom izlaska iz zemlje. Na ulazu najviše se čeka na Jabuci i Gostunu. Blic Alo N1 Info

AMSS upozorava da će kiša i pljuskovi u popodnevnim časovima usloviti mokre kolovoze i slabiju vidljivost, što može dovesti do vanrednih zastoja i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda, posebno jer je poslednji dan vikenda velike turističke smene. Alo Euronews Dnevnik

Vozači se pozivaju na strpljenje i redovno praćenje saobraćajne situacije, jer se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana. Na naplatnim rampama i teretnim terminalima nema zadržavanja. Ozon Serbian News Media

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Kiša popodne može da izazove vanredne zastoje

Stanje na putevima: Kiša popodne može da izazove vanredne zastoje

Glas Zaječara pre 51 minuta
Gužve na granicama, AMSS upozorava na vanredne zastoje

Gužve na granicama, AMSS upozorava na vanredne zastoje

Serbian News Media pre 1 sat
Batrovci gužva: Putnici čekaju sat vremena na granici, AMSS upozorava na pojačan saobraćaj

Batrovci gužva: Putnici čekaju sat vremena na granici, AMSS upozorava na pojačan saobraćaj

Ozon pre 2 sata
AMSS: Kiša popodne može da izazove vanredne zastoje

AMSS: Kiša popodne može da izazove vanredne zastoje

Euronews pre 2 sata
Važno za sve koji putuju Evo kakvo je stanje na granicima tokom popodneva i večeri! Čeka se i do 2 sata na ovim prelazima

Važno za sve koji putuju Evo kakvo je stanje na granicima tokom popodneva i večeri! Čeka se i do 2 sata na ovim prelazima

Alo pre 1 sat
AMSS: Putnička vozila na Batrovcima čekaju oko sat na izlasku iz zemlje, očekuje se pojačan saobraćaj

AMSS: Putnička vozila na Batrovcima čekaju oko sat na izlasku iz zemlje, očekuje se pojačan saobraćaj

N1 Info pre 2 sata
Amss upozorava Popodnevni pljusak može da izazove zastoje

Amss upozorava Popodnevni pljusak može da izazove zastoje

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Nastavak nestabilnog vremena u Srbiji sa padom temperatura i lokalnim pljuskovima

Nastavak nestabilnog vremena u Srbiji sa padom temperatura i lokalnim pljuskovima

Naslovi.ai pre 42 minuta
U tunelima potrebno prilagoditi brzinu, strogo zabranjeno zaustavljanje sa izlaženjem

U tunelima potrebno prilagoditi brzinu, strogo zabranjeno zaustavljanje sa izlaženjem

RTV pre 11 minuta
U slavu cerskih junaka - više od dve hiljade ljudi u maršu ka Tekerišu

U slavu cerskih junaka - više od dve hiljade ljudi u maršu ka Tekerišu

RTS pre 36 minuta
MUP: Privedeno 56 osoba, zadržano 16 osumnjičenih za nasilničko ponašanje, šest policajaca povređeno

MUP: Privedeno 56 osoba, zadržano 16 osumnjičenih za nasilničko ponašanje, šest policajaca povređeno

Glas Zaječara pre 36 minuta
Neke ptice menjaju pol tokom života pod uticajem zagađenja

Neke ptice menjaju pol tokom života pod uticajem zagađenja

Radio 021 pre 16 minuta