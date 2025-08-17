Gužve i vremenski uslovi otežavaju saobraćaj na graničnim prelazima Srbije

Naslovi.ai pre 50 minuta

AMSS upozorava na zadržavanja i moguće vanredne zastoje zbog kiše i pojačanog saobraćaja na kraju turističke sezone

Na graničnim prelazima Srbije zabeležene su gužve, najduža zadržavanja su na Horgošu 2 do dva sata, dok se na Batrovcima, Kelebiji, Preševu i Šidu čeka od 30 minuta do sat vremena prilikom izlaska iz zemlje. Na ulazu najviše se čeka na Jabuci i Gostunu. Blic Alo N1 Info

AMSS upozorava da će kiša i pljuskovi u popodnevnim časovima usloviti mokre kolovoze i slabiju vidljivost, što može dovesti do vanrednih zastoja i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda, posebno jer je poslednji dan vikenda velike turističke smene. Alo Euronews Dnevnik

Vozači se pozivaju na strpljenje i redovno praćenje saobraćajne situacije, jer se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana. Na naplatnim rampama i teretnim terminalima nema zadržavanja. Ozon Serbian News Media