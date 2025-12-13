Naš automatski diskurs je svađa, vređanje i tuča

Radar pre 47 minuta
Naš automatski diskurs je svađa, vređanje i tuča

Nasilje nam je prirodni jezik i refleksna reakcija. Toliko je normalizovano da je nasilje prema svetu oko nas postalo i paradoksalni metod kojim pokušavamo da gradimo zajedništvo

Neumorni, nezaustavljivi, nestišljivi Zoran Janjetov-Janja jedan je od mojih kreativnih heroja, kao ikonički primer kreativnog duha, mnogo više nego kao samo strip crtač. Janja je aforistička mašina, nesposoban je da priča običnim, „ravnim“ rečenicama, svaki minut razgovora s njime je minut kreativne eksplozije i verbalne satirične pirotehnike. To se vidi na mnogo načina u njegovom nedavnom gostovanju u Jevrejskom centru u Novom Sadu, majstorskoj radionici
Otvori na radar.rs

Novi Sad »

Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

RTV pre 27 minuta
Profesorka ustavnog prava: Moramo biti spremni za odbranu izbornih rezultata

Profesorka ustavnog prava: Moramo biti spremni za odbranu izbornih rezultata

Danas pre 3 sata
Više od 130.000 prijava za upis objekata po novom zakonu

Više od 130.000 prijava za upis objekata po novom zakonu

Jugmedia pre 10 sati
Evropska unija spremna da jednim potezom – ukine samu sebe

Evropska unija spremna da jednim potezom – ukine samu sebe

Sputnik pre 5 sati
Marinika Tepić u Skupštini čitala „optužnicu“ protiv Zorane Mihajlović

Marinika Tepić u Skupštini čitala „optužnicu“ protiv Zorane Mihajlović

Danas pre 7 sati
Tanjga: Utakmica protiv OFK Beograda ima veliki značaj, moramo da budemo oprezni

Tanjga: Utakmica protiv OFK Beograda ima veliki značaj, moramo da budemo oprezni

RTV pre 5 sati
Tanjga: Imali smo loše iskustvo, očekujte najjači sastav

Tanjga: Imali smo loše iskustvo, očekujte najjači sastav

Sport klub pre 5 sati
Novi Sad »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

RTV pre 27 minuta
Naš automatski diskurs je svađa, vređanje i tuča

Naš automatski diskurs je svađa, vređanje i tuča

Radar pre 47 minuta
Smena Parezanovića u BIA: I nad lojalistom ima lojalista

Smena Parezanovića u BIA: I nad lojalistom ima lojalista

Radar pre 47 minuta
Patriote sa kukuljicama

Patriote sa kukuljicama

Radar pre 47 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 47 minuta