Naš automatski diskurs je svađa, vređanje i tuča

Nasilje nam je prirodni jezik i refleksna reakcija. Toliko je normalizovano da je nasilje prema svetu oko nas postalo i paradoksalni metod kojim pokušavamo da gradimo zajedništvo

Neumorni, nezaustavljivi, nestišljivi Zoran Janjetov-Janja jedan je od mojih kreativnih heroja, kao ikonički primer kreativnog duha, mnogo više nego kao samo strip crtač. Janja je aforistička mašina, nesposoban je da priča običnim, „ravnim“ rečenicama, svaki minut razgovora s njime je minut kreativne eksplozije i verbalne satirične pirotehnike. To se vidi na mnogo načina u njegovom nedavnom gostovanju u Jevrejskom centru u Novom Sadu, majstorskoj radionici