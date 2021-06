Ovo je prethodilo raskidu Aleksandre i pece: Rusvaj zbog rijalitija! Nije pristala na njegove uslove

Blic pre 1 sat | Vladimir Miljanić

Aleksandra Subotić raskinula je vezu sa 20 godina starijim verenikom Predragom Raspopovićem Pecom, zvanim Peca Vijagra, o čemu je obavestila svoje pratioce putem Instagrama.

Jedan od razloga za njihov raskid jeste i to što ćerka Ljube Pantović želi da uđe u "Zadrugu 5" sa detetom, s čime se njen partner ne slaže. Mnogi su bili srećni nakon što je upoznala Pecu i rodila mu sina prošle godine, pa ne čudi što su se iznenadili kada su videli njenu objavu na Instagramu. Aleksandra je napisala da više nije u vezi sa bogatim biznismenom iz Novog Sada, a iako nije ulazila u detalje, nagovestila je da je on kriv za to. - Od noćas više nisam u